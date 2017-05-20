В Харькове проходит военно-спортивная игра «Патриот»

Открытие финальных соревнований городской военно-спортивной игры «Патриот» состоялось сегодня, 20 мая, на стадионе «Звезда» Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
В этом году соревнования проводятся уже в 15-й раз. Их участниками стали сборные команды старшеклассников-допризывников, которые победили на районном уровне. Цель проведение игры - популяризация здорового образа жизни, повышение интереса к службе в Вооруженных Силах Украины, развитие физических, морально-психологических и волевых качеств у допризывной молодежи.
Сегодня состоятся показательные выступления, соревнования по стрельбе, строевой и теоретической подготовке. В воскресенье на полевой площадке в Залютино участники игры продемонстрируют выполнение нормативов по тактической подготовке и навыки преодоления препятствий в ходе тактико-специальной игры.
По итогам двух дней соревнований состоится награждение победителей и призеров.
Организаторы военно-спортивой игры «Патриот» - Департамент образования Харьковского городского совета и Всеукраинская федерация военно-спортивного многоборья.
День откроет новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Настрой на выздоровление может творить чудеса.
В выходные нас ожидают дожди и сильные магнитные бури.
Ежегодно в третью субботу мая с 1997 года в Украине отмечается День науки, а с 2003 года – День Европы.
влажн.:
давл.:
ветер: