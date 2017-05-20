20.05.2017 13:46

В Харькове проходит военно-спортивная игра «Патриот»

Открытие финальных соревнований городской военно-спортивной игры «Патриот» состоялось сегодня, 20 мая, на стадионе «Звезда» Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.



Сайт Харьковского горсовета

В этом году соревнования проводятся уже в 15-й раз. Их участниками стали сборные команды старшеклассников-допризывников, которые победили на районном уровне. Цель проведение игры - популяризация здорового образа жизни, повышение интереса к службе в Вооруженных Силах Украины, развитие физических, морально-психологических и волевых качеств у допризывной молодежи.

Сегодня состоятся показательные выступления, соревнования по стрельбе, строевой и теоретической подготовке. В воскресенье на полевой площадке в Залютино участники игры продемонстрируют выполнение нормативов по тактической подготовке и навыки преодоления препятствий в ходе тактико-специальной игры.

По итогам двух дней соревнований состоится награждение победителей и призеров.

Организаторы военно-спортивой игры «Патриот» - Департамент образования Харьковского городского совета и Всеукраинская федерация военно-спортивного многоборья.