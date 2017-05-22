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22.05.2017  11:06   

В Харькове – сильный ветер

Украинский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий.


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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, днем 22 мая в южной части, восточных и большинстве центральных областей, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В Харькове sinoptik.ua прогнозирует усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Тэги:  непогода, ветер, харьков
 
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