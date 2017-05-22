В Харькове – сильный ветер

Украинский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, днем 22 мая в южной части, восточных и большинстве центральных областей, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
В Харькове sinoptik.ua прогнозирует усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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