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22.05.2017  14:58   

Ночью в Харькове ожидаются заморозки

В ночь на 23 мая в Харьковской области ожидаются заморозки на почве.


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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0...-2 градуса.

Тэги:  непогода, заморозки, харьков
 
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