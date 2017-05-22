Харьковские школьники соревновались в военно-спортивной игре «Патриот»

Финал военно-спортивной игры «Патриот» среди учеников общеобразовательных учебных заведений Харькова состоялся 20-21 мая на спортивном комплексе «Звезда» и на Залютино.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: