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22.05.2017  16:17   

Харьковские школьники соревновались в военно-спортивной игре «Патриот»

Финал военно-спортивной игры «Патриот» среди учеников общеобразовательных учебных заведений Харькова состоялся 20-21 мая на спортивном комплексе «Звезда» и на Залютино.


izvestia.kharkov
В соревнованиях приняли участие 9 сборных команд старшеклассников-допризывников - победителей районных соревнований, всего - около 100 школьников. Они соревновались в стрельбе, строевой и теоретической подготовке, выполнении нормативов по тактической подготовке, преодолении препятствий.
 
По итогам соревнований, в общекомандном зачете победителем стала команда Шевченковского района, на втором месте - команда Киевского района, на третьем - Московского. Они были награждены кубками, медалями, дипломами и грамотами Департамента образования, также команды получили футбольные мячи.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  патриот, игра, спорт, харьков, школьник
 
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