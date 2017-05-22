22.05.2017 16:17

Харьковские школьники соревновались в военно-спортивной игре «Патриот»

Финал военно-спортивной игры «Патриот» среди учеников общеобразовательных учебных заведений Харькова состоялся 20-21 мая на спортивном комплексе «Звезда» и на Залютино.



izvestia.kharkov

В соревнованиях приняли участие 9 сборных команд старшеклассников-допризывников - победителей районных соревнований, всего - около 100 школьников. Они соревновались в стрельбе, строевой и теоретической подготовке, выполнении нормативов по тактической подготовке, преодолении препятствий.

По итогам соревнований, в общекомандном зачете победителем стала команда Шевченковского района, на втором месте - команда Киевского района, на третьем - Московского. Они были награждены кубками, медалями, дипломами и грамотами Департамента образования, также команды получили футбольные мячи.