23.05.2017 11:47

Этим летом планируют оздоровить почти 220 тысяч детей Харьковщины

На территории области организованный отдых и оздоровление детей будут обеспечивать 744 учреждения оздоровления и отдыха: 28 из них - стационарные, 701 лагерь с дневным пребыванием, 13 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных городка.



Bookit.ua

Вопрос оздоровления детей обсудили на заседании областного штаба по вопросам организации оздоровления и отдыха детей под руководством заместителя председателя - руководителя аппарата ХОГА Анатолия Бабичева.

«По итогам 2016 года Харьковская область была лидером в стране по оздоровлению и отдыху детей. Я уверен, что в этом году наши показатели оздоровления будут на таком же высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что руководитель области Юлия Светличная поставила соответствующие задачи, главная из которых – организовать оздоровление детей на высоком качественном уровне. В областном бюджете были заложены необходимые средства на эти цели», - сказал Анатолий Бабичев.

«Все учреждения оздоровления и отдыха в области, как и в предыдущие годы, должны начать свою работу исключительно по результатам согласования районных или городских комиссий по проверке состояния готовности учреждений. Копии актов открытия должны быть предоставлены в Управление по делам молодежи и спорта ХОГА», - отметила заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Лариса Козлова.

По ее информации, из 28 стационарных учреждений оздоровления и отдыха, планирующих работать в 2017 году, 22 учреждения планируют открытие первых смен в период с 1 по 15 июня, во второй половине июня начать работу планируют еще 5 заведений, 1 учреждение откроется в июле.

«Оздоровлением и отдыхом в 2017 году планируется охватить 219 тысяч 236 детей, что составляет 90,7% от общей численности детей школьного возраста. В том числе в учреждениях, расположенных на территории области, планируют отдохнуть более 87 тысяч детей», - отметила Лариса Козлова.

Оздоровить летом планируют более 143 тысяч детей социально незащищенных категорий (92,6% от общего количества). В том числе 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей, родители которых погибли в зоне проведения АТО, при исполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве, детей погибших участников массовых акций гражданского протеста.

На оздоровление и отдых детей в 2017 году планируется направить более 255 млн грн. Из них более 52 млн - из областного бюджета, более 27,5 млн грн - из бюджетов районов и городов областного значения, почти 176 млн привлеченных средств.