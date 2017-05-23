23.05.2017 13:47

В Харькове упростили регистрацию прописки

Услуги в сфере регистрации места проживания в Харькове теперь будут предоставлять по принципу экстерриториальности - без привязки к месту проживания.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 мая, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, получить услугу в сфере регистрации/снятия с регистрации места проживания в Харькове теперь можно в любом удобном заявителю Центре предоставления админуслуг города, без привязки к зарегистрированному месту проживания, как было ранее. Речь идет о следующих услугах:

- регистрация места проживания/пребывания;

- снятие с регистрации места проживания;

- получение из госреестра информации о зарегистрированном месте проживания лица;

- получение собственником жилья информации из госреестра о лицах, место проживания которых зарегистрировано по адресу соответствующего жилья;

- внесение в госреестр информации о зарегистрированном месте проживания лица;

- внесение изменений в информацию о лице, которая содержится в госреестре.

Получение этих услуг доступно любому человеку, проживающему в Харькове, в том числе и иностранным гражданам.

Кроме того, Олег Дробот сообщил, что также в центрах админуслуг можно регистрировать место проживания новорожденных. В частности, регистрировать новорожденного родители могут в роддоме у представителя загса, который передает документы в органы регистрации. Уже при выписке из роддома родители новорожденного будут получать от загса свидетельство о рождении ребенка, а от органов регистрации - документы о регистрации места проживания новорожденного.

Также услуги о регистрации места проживания можно получать в «Прозрачных офисах», которые уже работают у Шевченковском и Киевском районах.

Как отметил директор Департамента регистрации, это нововведение значительно упростит процедуру получения услуг для заявителей, а также позволит оптимизировать документооборот между центрами предоставления административных услуг и органом регистрации.

Олег Дробот отметил, что услуги в сфере регистрации/снятия с регистрации места проживания предоставляются в день поступления документов в орган регистрации.

Кроме того, директор департамента напомнил об электронном сервисе в сфере регистрации места проживания, который работает на сайте ЦПАУ . Используя личный кабинет, заявитель может предварительно отправить на рассмотрение документы по регистрации/снятию с регистрации места проживания и, получив положительный ответ, получить услугу в центре предоставления административных услуг в течение 20 минут.