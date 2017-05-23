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23.05.2017  13:47   

В Харькове упростили регистрацию прописки

Услуги в сфере регистрации места проживания в Харькове теперь будут предоставлять по принципу экстерриториальности - без привязки к месту проживания.


dozor.kharkov.ua
Об этом сегодня, 23 мая, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
 
По его словам, получить услугу в сфере регистрации/снятия с регистрации места проживания в Харькове теперь можно в любом удобном заявителю Центре предоставления админуслуг города, без привязки к зарегистрированному месту проживания, как было ранее. Речь идет о следующих услугах:
 
- регистрация места проживания/пребывания;
 
- снятие с регистрации места проживания;
 
- получение из госреестра информации о зарегистрированном месте проживания лица;
 
- получение собственником жилья информации из госреестра о лицах, место проживания которых зарегистрировано по адресу соответствующего жилья;
 
- внесение в госреестр информации о зарегистрированном месте проживания лица;
 
- внесение изменений в информацию о лице, которая содержится в госреестре.
 
Получение этих услуг доступно любому человеку, проживающему в Харькове, в том числе и иностранным гражданам. 
 
Кроме того, Олег Дробот сообщил, что также в центрах админуслуг можно регистрировать место проживания новорожденных. В частности, регистрировать новорожденного родители могут в роддоме у представителя загса, который передает документы в органы регистрации. Уже при выписке из роддома родители новорожденного будут получать от загса свидетельство о рождении ребенка, а от органов регистрации - документы о регистрации места проживания новорожденного. 
 
Также услуги о регистрации места проживания можно получать в «Прозрачных офисах», которые уже работают у Шевченковском и Киевском районах. 
 
Как отметил директор Департамента регистрации, это нововведение значительно упростит процедуру получения услуг для заявителей, а также позволит оптимизировать документооборот между центрами предоставления административных услуг и органом регистрации.
 
Олег Дробот отметил, что услуги в сфере регистрации/снятия с регистрации места проживания предоставляются в день поступления документов в орган регистрации.
 
Кроме того, директор департамента напомнил об электронном сервисе в сфере регистрации места проживания, который работает на сайте ЦПАУ . Используя личный кабинет, заявитель может предварительно отправить на рассмотрение документы по регистрации/снятию с регистрации места проживания и, получив положительный ответ, получить услугу в центре предоставления административных услуг в течение 20 минут. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  регистрация, приписка, харьков
 
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