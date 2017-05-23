23.05.2017 16:45

На площади Свободы заработала система видеонаблюдения

В Первой столице внедряют в жизнь программу «Безопасный город Харьков».



dozor.kharkov.ua

Ее утвердили депутаты горсовета еще на сессии в сентябре прошлого года. И вот она в действии, правда, пока в тестовом режиме. Системы видеонаблюдения направлены на важные объекты города и первый из них - площадь Свободы. Камеры сверхвысокого разрешения обеспечивают контроль над всей площадью, которую очень часто посещает большое количество людей. Система разработана таким образом, что на площади нет так называемых мертвых зон, которые не попали в объектив камер.

«На данный момент мы можем просмотреть с камеры, которая смотрит на площадь Свободы со стороны улицы Гиршмана. Мы видим ДТП, и камера вполне распознает человека», - рассказывает начальник отдела сбора и автоматической обработки баз данных КСП «Инженерные сети» Константин Колесов.

Эти камеры способны фиксировать даже самые мелкие детали. Людей, говорит эксперт, программное обеспечение распознает по походке и овалу лица. Автомобили по колесам и кузову. Камерам не страшна ни жара, ни мороз. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. И чем еще уникальное программное обеспечение, рассказывают специалисты, тем, что его можно обучать.

«Программное обеспечение само по себе обучаемое. Оператор может обучить саму программу на ошибки, скажем так. Если вдруг появилась тень, либо колесо от тачки или еще что-то. Программу можно обучить и сказать, что это не автомобиль и не человек. Или в другом случае если человек находится в тени и программа не смогла его распознать автоматически, можно подсветить и сказать, что данный объект является человеком», - информирует начальник отдела сбора и автоматической обработки баз данных КСП «Инженерные сети» Константин Колесов.

Программное обеспечение позволяет получать высокое качество видео и позволяет обрабатывать потоки видеоданных сверхвысокого разрешения без использования мощных компьютеров. Что экономит рабочий ресурс. Есть в системы видеонаблюдения и возможность подключения к центрам контроля правоохранительных ведомств, для быстрого реагирования. Так же система включает в себя и устройства связи, с помощью которой можно сообщить об экстренной или подозрительной ситуации на объекте. Программу «Безопасный город Харьков» будут модернизировать, в планах установить системы видеонаблюдения во всех людных местах.