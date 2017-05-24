Посещаемость сайта "ВКонтакте" в Украине за последние 5 дней снизилась на 3 млн человек

За последние пять дней в Украине посещаемость российской социальной сети "ВКонтакте" снизилась на 3 млн человек.
Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Артем Биденко.
"Сегодня есть информация, что на 3 млн (человек - ред.) меньше заходят в "ВКонтакте" за последние пять дней. Было 11 млн, а стало 8 млн. Это при том, что (доступ - ред.) ограничивают далеко не все операторы", - сообщил А.Биденко.
Он также отметил, что посещаемость будет падать постепенно.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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