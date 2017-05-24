24.05.2017 08:53

Посещаемость сайта "ВКонтакте" в Украине за последние 5 дней снизилась на 3 млн человек

За последние пять дней в Украине посещаемость российской социальной сети "ВКонтакте" снизилась на 3 млн человек.



УНН

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Артем Биденко.



"Сегодня есть информация, что на 3 млн (человек - ред.) меньше заходят в "ВКонтакте" за последние пять дней. Было 11 млн, а стало 8 млн. Это при том, что (доступ - ред.) ограничивают далеко не все операторы", - сообщил А.Биденко.



Он также отметил, что посещаемость будет падать постепенно.