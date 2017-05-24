24.05.2017 12:48

Молодежный совет презентовал «Портал харьковчанина» и проекты для школьников (ФОТО)

Сессия Молодежного совета при Харьковском городском голове прошла 23 мая.



city.kharkov.ua

Во время заседания, в частности, была представлена концепция «Портала харьковчанина», где предлагается собрать вместе все проекты, связанные с конкурсами, которые проводит городская власть, и инициативами харьковчан, например, конкурсы молодежных проектов, поддержки студенческих инициатив, «Единой социальной сети», петиции городскому голове, проекты «Активный харьковчанин», фотожалобы и пр.

«Мы хотим разместить на одном портале несколько сервисов, чтобы не было сложностей в их поиске. Какие-то инициативы появляются на приемах городского головы, какие-то - в петициях или на конкурсах социального заказа. Мы считаем, что если все их собрать в одном месте, то харьковчанам будет проще с ними знакомиться, подавать свои идеи и видеть результаты работы по этим предложениям. Но пока создание «Портала харьковчанина» - это лишь наша инициатива, которую мы предлагаем на рассмотрение городской власти», - отметил председатель Молодежного совета Михаил Лазарев.

Также во время сессии были подведены итоги проекта «Time & Money», который реализовал Молодежный совет. В рамках этого проекта ученики 10-х классов проходили стажировку с целью дальнейшего трудоустройства. Проект длился одну неделю, во время которой для школьников прошли тренинги и практикумы по тайм-менеджменту, контролированию своих доходов и расходов, ораторскому мастерству и т.д. Участников проекта познакомили с некоторыми профессиями, которые можно совмещать с учебой в вузе, и дали возможность выбрать направление для прохождения ознакомительной практики.

Увидев положительные результаты этого проекта, Молодежный совет разработал новый - «IT For You». Этот проект направлен на поддержку детей из социально незащищенных семей. В его рамках планируется отобрать 60 учеников 10-х классов и обучить их информационным технологиям, что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

Также во время сессии Молодежного совета при Харьковском городском голове были отмечены грамотами самые активные его представители.