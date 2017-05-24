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24.05.2017  16:17   

У Харькова может появиться еще один город-побратим

Харьков готов установить побратимские отношения с одним из греческих городов.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 мая, на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Греции в Украине Георгиосом Пукамиссасом заявил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
 
Он напомнил, что Харьков поддерживает партнерские связи с 30-ю городами в 20 странах, но в Греции города-побратима еще не имеет. В качестве варианта Георгиос Пукамиссас предложил город Салоники.
 
«Это второй важнейший город в Греции, как и Харьков в Украине. Решение, конечно, будет принимать мэр Салоник, но я предложу ему такой вариант. Думаю, эти города могли бы наладить сотрудничество в сфере культуры, туризма, экономики. Главное, чтобы этот договор работал, чтобы стороны были заинтересованы обоюдно», - отметил посол.
 
В свою очередь Михаил Фатеев подчеркнул, что Салоники были бы для Харькова идеальным вариантом как город-побратим в Греции.
 
«Это прекрасный город, думаю, с вашей помощью мы смогли бы организовать необходимые встречи, чтобы подписать договор о сотрудничестве. Тем более что примерно в конце июня у нас откроется прямой авиарейс в Салоники. Пока он будет работать только в летний период, но я надеюсь, что наша дальнейшая работа и углубление связей позволят сделать этот рейс регулярным, что еще больше будет сближать наши города», - сказал Михаил Фатеев.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  побратим, посол, греция, харьков, салоники
 
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