В сети появился трейлер нового сезона сериала "Игра престолов"

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 мая День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 мая Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.