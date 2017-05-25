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25.05.2017  09:23   

В сети появился трейлер нового сезона сериала "Игра престолов"

Компания НВО опубликовала новый промо-ролик к седьмому сезону сериала "Игра престолов".


ИА «News

В ролике фигурируют три главных персонажа сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.

С точной датой выхода нового сезона создатели долго не могли определиться, поскольку съемки длительное время откладывались из-за погодных условий. Однако дата все-таки была названа - новый сезон стартует 17 июля 2017 года.

Источник:   Лига
 Тэги:  игра престолов
 
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