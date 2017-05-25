В сети появился трейлер нового сезона сериала "Игра престолов"

Компания НВО опубликовала новый промо-ролик к седьмому сезону сериала "Игра престолов".
В ролике фигурируют три главных персонажа сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.
С точной датой выхода нового сезона создатели долго не могли определиться, поскольку съемки длительное время откладывались из-за погодных условий. Однако дата все-таки была названа - новый сезон стартует 17 июля 2017 года.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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