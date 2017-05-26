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26.05.2017  12:45   

В БТИ будет работать Центр предоставления админуслуг

Центр предоставления административных услуг планируют открыть в реконструированном здании Бюро технической инвентаризации.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 26 мая, во время учебного визита в Харьков представителей украинских муниципалитетов сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
 
По его словам, реконструкцию БТИ планируют завершить до конца следующего года. Общая площадь здания составляет 5 тыс. кв. м. Кроме ЦПАУ в новом учреждении будут работать БТИ, а также подразделения и структуры Департамента регистрации и Департамента территориального контроля.
 
«Перечень услуг БТИ мы планируем постоянно наращивать. После реконструкции харьковчане смогут получать там административные услуги, услуги, связанные с недвижимостью, а также необходимую информацию и консультации», - отметил Олег Дробот.
 
По его словам, с целью упорядочения рынка в этой области создана Ассоциация технической инвентаризации. Городской совет предлагает открытое сотрудничество всем структурам, которые работают в этой сфере.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дробот, цпау, бти, харьков
 
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