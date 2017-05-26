26.05.2017 12:45

В БТИ будет работать Центр предоставления админуслуг

Центр предоставления административных услуг планируют открыть в реконструированном здании Бюро технической инвентаризации.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 мая, во время учебного визита в Харьков представителей украинских муниципалитетов сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, реконструкцию БТИ планируют завершить до конца следующего года. Общая площадь здания составляет 5 тыс. кв. м. Кроме ЦПАУ в новом учреждении будут работать БТИ, а также подразделения и структуры Департамента регистрации и Департамента территориального контроля.

«Перечень услуг БТИ мы планируем постоянно наращивать. После реконструкции харьковчане смогут получать там административные услуги, услуги, связанные с недвижимостью, а также необходимую информацию и консультации», - отметил Олег Дробот.

По его словам, с целью упорядочения рынка в этой области создана Ассоциация технической инвентаризации. Городской совет предлагает открытое сотрудничество всем структурам, которые работают в этой сфере.