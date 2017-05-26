26.05.2017 13:45

«Прозрачные офисы» принимают в день около тысячи харьковчан

Около тысячи харьковчан ежедневно обращаются за получением административных и социальных услуг в центры «Прозрачный офис» Шевченковского и Киевского районов.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 мая, во время учебного визита представителей украинских муниципалитетов в Харьковский горсовет сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, центры «Прозрачный офис» открылись 24 апреля, и количество посетителей в них постоянно растет. В центрах предоставляется 236 услуг, самые востребованные из них – выдача ID-карт, биометрических загранпаспортов, регистрация и снятие с регистрации места проживания. Качество предоставления услуг могут оценить сами харьковчане, которые тут же, на месте, после получения услуги могут положить в специальные боксы карточки со смайликами.

Виктория Китайгородская отметила, что особое внимание при приеме уделяется пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, для которых в центрах созданы комфортные условия.

Напомним, при центрах предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» был открыт контакт-центр, в который можно позвонить и узнать информацию о начислении субсидий, пенсий, об обмене и получении паспорта и другие сведения об услугах центра. Номер телефона - 725-03-33.

Заместитель городского головы города Николаева Мкртич Мкртчян отметил, что их команде интересен опыт городской власти Харькова во многих сферах. В частности, сейчас в Николаеве готовят проект «Прозрачный офис».

«Органы городской власти превращаются в те, которые предоставляют услуги. Мы не должны пользоваться своей монополией, а должны создавать комфортные условия для людей, чтобы они не тратили свое рабочее время, не ходили по кабинетам чиновников, а быстро и качественно получали все необходимые услуги. Харьков – один из немногих городов, где стабильная власть. Сейчас в Николаеве работает молодая команда, и мы нуждаемся в опыте, которым Харьков может поделиться, чтобы совершить как можно меньше ошибок. Мне понравились лекции харьковских коллег, это очень интересно», - отметил вице-мэр Николаева.

Напомним, 25-26 мая Харьков для обмена опытом посещают руководители и депутаты горсоветов из Луцка, Николаева, Мариуполя, Тернополя, Винницы, Хмельницкого, Житомира, Сум, Полтавы, Херсона, Днепра, Северодонецка, Кропивницкого, Ивано-Франковска. В течение двух дней они ознакомятся с особенностями социально-экономического развития Харькова, инфраструктуры, транспортной системы, дорожного, жилищного и коммунального хозяйств, бизнес-климата и т.д.