 
Главная Новости Общество Байкеры Харькова и Германии подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
26.05.2017  14:16   

Байкеры Харькова и Германии подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня, 26 мая, в Харьковском городском совете харьковский «БМВ Моторрад Клуб Украина» и клуб «Друзья мотоциклов BMW Рот Швабах» (Нюрнберг, Германия).


city.kharkov.ua
Делегация немецких байкеров в составе 11 человек приехала в Харьков в рамках ответного визита. В июне 2016 года Департамент международного сотрудничества и ведущий харьковский мотоциклетный клуб «БМВ Моторрад Клуб Украина» инициировали мотопробег «Побратимское колесо», посвященный 25-й годовщине Независимости Украины. Из Харькова в Европу на мотоциклах отправились 16 участников клуба. Маршрут пробега составил 6000 км и прошел через европейские города-побратимы Харькова, в том числе Нюрнберг. Идея «Побратимского колеса» настолько понравилась немецким байкерам, что они решили развивать отношения с харьковскими коллегами.
 
Как сообщил президент клуба «Друзья мотоциклов BMW Рот Швабах» Гюнтер Остертаг, после подписания меморандума харьковский мотоклуб сможет рассчитывать на поддержку в Германии.
 
«Мы расширили «семью» любителей мотоциклов БМВ. Эта компания стремится создать всемирную сеть таких клубов, как у нас, и теперь харьковчане смогут получать поддержку и от нас, и от компании», - отметил Гюнтер Остертаг.
 
Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров подчеркнул, что именно Нюрнберг является примером того, как должны сотрудничать города-побратимы.
 
«Между нами налажены связи во многих сферах – в экономике, социальной защите, культуре, спорте, а теперь открыта еще одна страница – сотрудничество мотоклубов. Это еще больше укрепит связь между Харьковом и Нюрнбергом. И уже в следующем году мы пригласим на байкерский фестиваль наших немецких друзей»,  - отметил Алексей Чубаров.
 
После подписания меморандума представители харьковского и нюрнбергского мотоклубов отправились в город Днепр.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  меморандум, клуб, нюрнберг, харьков, байкер, бмв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Политика Подписан меморандум о продолжении сотрудничества Харькова и Цинциннати (Обновлено) 24.04 Власть Харьков вступил во Всеукраинскую ассоциацию центров предоставления административных услуг 23.03 Власть Харьков подписал меморандум в сфере энергетической реформы с USAID
 
 

Видео

Юлия Светличная: ремонт дорог в приоритете
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 