26.05.2017 14:16

Байкеры Харькова и Германии подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня, 26 мая, в Харьковском городском совете харьковский «БМВ Моторрад Клуб Украина» и клуб «Друзья мотоциклов BMW Рот Швабах» (Нюрнберг, Германия).



city.kharkov.ua

Делегация немецких байкеров в составе 11 человек приехала в Харьков в рамках ответного визита. В июне 2016 года Департамент международного сотрудничества и ведущий харьковский мотоциклетный клуб «БМВ Моторрад Клуб Украина» инициировали мотопробег «Побратимское колесо», посвященный 25-й годовщине Независимости Украины. Из Харькова в Европу на мотоциклах отправились 16 участников клуба. Маршрут пробега составил 6000 км и прошел через европейские города-побратимы Харькова, в том числе Нюрнберг. Идея «Побратимского колеса» настолько понравилась немецким байкерам, что они решили развивать отношения с харьковскими коллегами.

Как сообщил президент клуба «Друзья мотоциклов BMW Рот Швабах» Гюнтер Остертаг, после подписания меморандума харьковский мотоклуб сможет рассчитывать на поддержку в Германии.

«Мы расширили «семью» любителей мотоциклов БМВ. Эта компания стремится создать всемирную сеть таких клубов, как у нас, и теперь харьковчане смогут получать поддержку и от нас, и от компании», - отметил Гюнтер Остертаг.

Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров подчеркнул, что именно Нюрнберг является примером того, как должны сотрудничать города-побратимы.

«Между нами налажены связи во многих сферах – в экономике, социальной защите, культуре, спорте, а теперь открыта еще одна страница – сотрудничество мотоклубов. Это еще больше укрепит связь между Харьковом и Нюрнбергом. И уже в следующем году мы пригласим на байкерский фестиваль наших немецких друзей», - отметил Алексей Чубаров.

После подписания меморандума представители харьковского и нюрнбергского мотоклубов отправились в город Днепр.