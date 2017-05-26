26.05.2017 16:15

В городе появится социальный центр «Семья»

Социальный центр «Семья» откроют в одном из районов Салтовки.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 мая, во время учебного визита представителей украинских муниципалитетов в Харьков сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, центр будет находиться на первом этаже жилого дома. Там будут предоставляться консультации психолога и социолога, проводиться тренинги, будет работать детская комната с дневным пребыванием и компьютерный класс для детей и пожилых людей. Кроме того, в центре оборудуют так называемую комнату гигиены, где мамы смогут, например, перепеленать младенца.

«В трех домах вокруг этого центра проживают 24 семьи переселенцев. Нам важно, чтобы харьковчане и временно перемещенные лица стали единой семьей. Главная идея центра – объединить людей из разных регионов. Не секрет, что между ними возникают конфликты и в жилых домах, и на детских площадках. Мы постараемся сгладить эти конфликты и наладить между людьми нормальные отношения», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.