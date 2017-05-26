26.05.2017 17:46

Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий прибыл в Харьков

Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сегодня, 26 мая, прибыл в Харьков.



city.kharkov.ua

В аэропорту предстоятеля УПЦ встречали Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, другие представители духовенства и прихожане Харьковщины.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавит торжества, посвященные 25-летию Харьковского архиерейского собора, которые пройдут в Харькове.

Владыка Онуфрий обратился к присутствующим со словами приветствия и отметил важное значение события, которое прошло 25 лет назад в Харькове.

«Харьковский собор – это знаменательное событие в жизни нашей церкви, на котором была определена новая стратегия служения нашей церкви в новых политических и социальных условиях. Харьковский собор открыл новую страницу в истории нашей церкви. Мы прибыли в Харьков, чтобы увидеть то место, где это некогда произошло, и чтобы благословить харьковскую землю и ее жителей», - говорит владыка Онуфрий.

Отметим, сегодня в Благовещенском кафедральном соборе всенощное бдение (начало – в 17:00), а завтра состоится божественная литургия (начало – в 9:00).

В субботу, 27 мая, в Харьковской епархии на территории Свято-Покровского монастыря состоится заседание священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата.