27.05.2017 16:43

«Made in USA»: в центре Харькова проходит ретро-слет

Харьковский ретро-слет «Made in USA», посвященный американской авто- и мототехнике, проходит на пл. Свободы.



// city.kharkov.ua

Как рассказали организаторы, инженеры и дизайнеры автозаводов в США в какой-то момент оказались на передовой развития мирового автомобилестроения, их идеи и решения стали классикой на долгие десятилетия и создали феномен «американского автомобиля» — большого, мощного, но при этом комфортного и красивого.



Американская часть мероприятия очень обширна — от «Buick Town Car» и «Ford A» 1920-х годов до «Cadillac Deville» и «Pontiac Grand Prix» из 1990-х. В целом же на площади собрали коллекцию из самых культовых автомобилей. Американскую легенду «Ford Mustang» представляют сразу три автомобиля 1965, 1969 и 1971 годов выпуска. Как отметили организаторы, фактически, это целая хронологическая линейка первого поколения «мустангов». Также на ретро-слете можно увидеть «Mercury Montclair» 1956 года и «Ford Thunderbird» 1959 года. Двухколесную Америку представляют разные модификации мотоциклов «Harley-Davidson».

«Впервые харьковчане могут увидеть кабриолет «Ford Thunderbird». Я уверен, этот автомобиль будет серьезным соперником «Mercury» в борьбе за любовь зрителей. Лично я пришел бы на ретро-слет ради одной только этой машины. Но, к счастью, у нас есть еще много интересных экспонатов», - рассказал один из организаторов ретро-слета Дядя Фара.



Еще одна изюминка выставки – «Chevrolet Bel Air» из гаража Леонида Брежнева и «ЗИЛ-115», на котором ездил руководитель советской Украины Владимир Щербицкий. Также среди экспонатов — автомобиль немецкого посла и британского дипломата.

Следуя тематике мероприятия, организаторы не ограничились только выставкой ретро-автомобилей, а предлагают гостям послушать американскую музыку, попробовать американскую еду и познакомиться с коренными жителями Америки - индейцами. Ретро-слет будет проходить два дня - 27 и 28 мая.