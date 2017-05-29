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29.05.2017  11:49   

В День защиты детей пройдет акция «Дети Харькова – за мир!»

Акция «Дети Харькова – за мир!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы (начало - в 19:00).


// city.kharkov.ua

В музыкально-хореографическом представлении будут задействованы более двух тысяч детей в возрасте от 6 до 15 лет. В рамках мероприятия прозвучат лучшие мировые хиты, посвященные миру, в исполнении юных музыкантов Харькова и профессионального оркестра.

«На многоярусной сцене расположатся сводный хор и сводный оркестр учеников детских музыкальных школ города. 600 юных музыкантов вместе с профессиональным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra» исполнят шесть композиций:  «The Wall», «We are the world», «A world without war», «Аист на крыше», «Sweet dreams», «Party Rock Anthem». Музыкальное выступление будет сопровождаться хореографическим представлением, в котором примут участие 600 учеников хореографических коллективов и 900 школьников из всех районов Харькова», - сообщили организаторы акции.

Акция «Дети Харькова – за мир!» проводится уже второй год. Организаторы - Департамент культуры под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день защиты детей, харьков
 
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