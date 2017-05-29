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29.05.2017  12:46   

На Харьковщине прошли практические занятия с отрядами теробороны (ФОТО)

В учениях, которые состоялись 27 мая на базе учебно-тренировочного центра в селе Подворки Дергачевского района, приняли участие более 100 бойцов отрядов теробороны области.


kharkivoda.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, они отработали действия солдата во время боя, обращения со стрелковым оружием, по оказанию медицинской помощи раненому в полевых условиях, ориентированию на местности и проч. Для того, чтобы условия обучения максимально приблизить к боевым, на занятиях была задействована бронетехника, а также имитация взрывов гранат и холостые патроны к оружию.
 
На каждом из учебных мест руководителями занятий были назначены лица с опытом боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.
 
«Мы постоянно проводим подобные занятия по привлечению подразделений территориальной обороны Харьковщины. Для этого у нас есть необходимая учебно-материальная база, а также военнослужащие-инструкторы, которые могут передать свой боевой опыт», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
 
По завершению полевых учений бойцы отрядов территориальной обороны сдали зачеты и получили советы от опытных инструкторов.
 
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  занятия, оборона, харьков
 
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