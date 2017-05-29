29.05.2017 13:22

Названы самые востребованные профессии Харьковщины

С начала года в службу занятости Харьковского региона поступило более 42 тысяч вакансий, почти 60% из которых ориентированы на представителей рабочих профессий.



Sobkor.net

По словам директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, работодателям нужны слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики. Постоянным спросом пользуются операторы станков и манипуляторов с программным управлением, электрогазосварщики и водители.

«Рабочие профессии являются наиболее перспективными для трудоустройства, - отмечает Владимир Миненко. - Абитуриентам и старшеклассникам нужно учитывать эту тенденцию при выборе направления профессионального обучения. Особенно сегодня, в разгар внешнего независимого оценивания знаний. Тем, кто планирует получить высшее образование, ориентир следует брать на IT-технологии, инженерию и фармацию. Инженерно-техническому персоналу работодатели предложили почти 10 тыс. вакансий. Самый высокий уровень занятости среди выпускников - по специальности менеджера, педагога, IT-специалиста и строителя».

В службе занятости добавляют, что рынок труда открыт для агрономов и инженеров. Есть предложения для провизоров и медсестер, торговых представителей. Востребованы учителя, преподаватели и воспитатели. Не хватает врачей, особенно - в сельской местности.

На 2017-2018 учебные годы высшие учебные заведения уменьшили набор бухгалтеров и экономистов. Взамен предлагается обучение по профессиям в сфере нанотехнологий.

«Правильный профессиональный выбор во время вступительной кампании поможет сделать компьютерное тестирование по выявлению профессиональных склонностей и способностей, - рассказывают в отделе информационной работы областного центра занятости. - Пройти его можно бесплатно в любом центре занятости. Рекомендации теста помогут сориентироваться на рынке труда, выбрать учебное заведение, которое предоставляет соответствующее образование, узнать о сути профессии, требованиях к ней. Выпускники профессионально-технических заведений и вузов в центрах занятости могут создать видеорезюме, договориться о стажировке и трудоустройстве».

Ежегодно центрами занятости Харьковского региона трудоустраивается до 45% молодежи, которая обращается за поиском работы. В статусе безработных сейчас в области находятся 7,7 тысячи человек в возрасте до 35 лет.