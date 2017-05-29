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29.05.2017  14:05   

На Харьковщине появятся англоязычные гиды-волонтеры

В Харьковской области продолжается проект по подготовке англоязычных экскурсоводов-волонтеров.


kharkivoda.gov.ua
По информации пресс-службы ХОГА, его целью является формирование команды гидов, способных содействовать популяризации и созданию положительного международного имиджа региона. 
 
Отбор участников проекта «Интенсивный тренинг для англоязычных экскурсоводов-волонтеров» завершается 30 мая в 12:00. Первый тренинг пройдет 31 мая в 17:00.
 
Проект основан англоязычным новостным аналитическим порталом «Kharkiv Observer», общественной инициативой «Мандруймо Україною!» и общественной организацией «Культурные инициативы» при поддержке ХОГА.
 
Первый этап отбора состоял из конкурса анкет, инфосессии и презентаций концепций собственных маршрутов.
 
В дальнейшем в процессе трех четырехчасовых тренингов лица, которые имеют достаточный уровень владения английским языком (В1-В2), будут иметь возможность освоить основы техники создания экскурсионного маршрута, ведения экскурсии, коммуникации с группой иностранных гостей.
 
По итогам реализации проекта сайт «Kharkiv Observer» опубликует рассказы о лучших экскурсионных маршрутах на английском языке. Справки по телефону: (095) 881-40-88.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  английский, волонтеры, экскурсии, харьков, проект
 
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