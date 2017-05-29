29.05.2017 14:05

На Харьковщине появятся англоязычные гиды-волонтеры

В Харьковской области продолжается проект по подготовке англоязычных экскурсоводов-волонтеров.



kharkivoda.gov.ua

По информации пресс-службы ХОГА, его целью является формирование команды гидов, способных содействовать популяризации и созданию положительного международного имиджа региона.

Отбор участников проекта «Интенсивный тренинг для англоязычных экскурсоводов-волонтеров» завершается 30 мая в 12:00. Первый тренинг пройдет 31 мая в 17:00.

Проект основан англоязычным новостным аналитическим порталом «Kharkiv Observer», общественной инициативой «Мандруймо Україною!» и общественной организацией «Культурные инициативы» при поддержке ХОГА.

Первый этап отбора состоял из конкурса анкет, инфосессии и презентаций концепций собственных маршрутов.

В дальнейшем в процессе трех четырехчасовых тренингов лица, которые имеют достаточный уровень владения английским языком (В1-В2), будут иметь возможность освоить основы техники создания экскурсионного маршрута, ведения экскурсии, коммуникации с группой иностранных гостей.

По итогам реализации проекта сайт «Kharkiv Observer» опубликует рассказы о лучших экскурсионных маршрутах на английском языке. Справки по телефону: (095) 881-40-88.