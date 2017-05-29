29.05.2017 16:46

На Харьковщине стартовала детская летняя оздоровительная кампания (ФОТО)

702 пришкольных лагеря начали работу 29 мая, с 1 июня детей начнут принимать загородные лагеря.



kh.vgorode.ua

Как рассказала в ходе пресс-конференции 29 мая заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Лариса Козлова, всего в оздоровлении детей летом будут задействованы 744 учреждения области. Из них более 700 - это пришкольные лагеря, 28 - стационарные, а также лагеря труда и отдыха.

Кроме того, более 7 тысяч детей социально незащищенных категорий смогут оздоровиться в лагерях за пределами Харьковской области. Средства на закупку путевок были выделены из областного бюджета.

«В этом году из областного бюджета была выделена беспрецедентная сумма на оздоровление детей льготных категорий - более 40 млн грн. Около 5 тыс. путевок уже закуплены, по остальным идут торги, - рассказала Лариса Козлова. - На данный момент уже около 1 тыс. наших детей отдыхают в разных регионах Украины: около 400 - в лагерях «Молодая гвардия» и «Артек», 520 детей - в санатории «Таврия» в Херсонской области».

Всего в этом году в области планируют оздоровить более 220 тысяч детей школьного возраста.

«В прошлом году Харьковская область была лидером по оздоровлению детей среди регионов Украины. Мы взяли на себя обязательство и в этом году сохранить лидирующие позиции и качественно оздоровить наших детей, создав для них максимально безопасные условия», - подчеркнула Лариса Козлова.

Как рассказал во время пресс-конференции заместитель директора Департамента науки и образования ХОГА Владимир Игнатьев, пришкольные лагеря будут работать с 29 мая по 16 июня. В них планируют отдохнуть более 73,5 тыс. детей. Пришкольные лагеря в Чугуеве будут работать до конца июня, а также в августе.

Часть детей отдохнет в палаточных лагерях в Лозовой и Херсонской области. Они будут работать с 25 июня по 25 августа.

По данным Владимира Игнатьева, отдыхом в пришкольных лагерях и лагерях труда и отдыха планируется охватить 36% школьников области.