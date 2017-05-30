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30.05.2017  09:12   

В десяти районах Харьковщины появится новые детские площадки

Субвенция районным бюджетам в сумме 12 млн 400 тыс. гривен предусмотрена в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2017 год на строительство новых детских площадок.


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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

На обустройство спортивных площадок Балаклейский, Барвенковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский и Первомайский районы получат по 1 млн 240 тыс. грн каждый.

Субвенцию предполагается распределить между 10 районами на:

установку площадок с гимнастическим оборудованием - 900 тыс.грн;

обустройство площадок с синтетическим покрытием - 10 млн. грн;

установку площадок с тренажерным оборудованием – 1 млн. 500 тыс. грн.

 

Тэги:  детские площадки, харьков
 
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