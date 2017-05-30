В десяти районах Харьковщины появится новые детские площадки

Субвенция районным бюджетам в сумме 12 млн 400 тыс. гривен предусмотрена в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2017 год на строительство новых детских площадок.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.
На обустройство спортивных площадок Балаклейский, Барвенковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский и Первомайский районы получат по 1 млн 240 тыс. грн каждый.
Субвенцию предполагается распределить между 10 районами на:
установку площадок с гимнастическим оборудованием - 900 тыс.грн;
обустройство площадок с синтетическим покрытием - 10 млн. грн;
установку площадок с тренажерным оборудованием – 1 млн. 500 тыс. грн.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: