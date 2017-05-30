30.05.2017 09:12

В десяти районах Харьковщины появится новые детские площадки

Субвенция районным бюджетам в сумме 12 млн 400 тыс. гривен предусмотрена в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2017 год на строительство новых детских площадок.



СПОРТ-СТРОЙ-СИТИ

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.



На обустройство спортивных площадок Балаклейский, Барвенковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский и Первомайский районы получат по 1 млн 240 тыс. грн каждый.

Субвенцию предполагается распределить между 10 районами на:

установку площадок с гимнастическим оборудованием - 900 тыс.грн;



обустройство площадок с синтетическим покрытием - 10 млн. грн;



установку площадок с тренажерным оборудованием – 1 млн. 500 тыс. грн.