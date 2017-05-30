30.05.2017 10:23

Харьковские ветераны и узники нацистских концлагерей посетили зону АТО

Главной целью поездки было поднятие морального духа украинских воинов.



// ХОГА

Делегацию возглавил бывший заключенный концентрационных лагерей - профессор Украинской инженерно-педагогической академии Игорь Малицкий.

Именно он обратился к руководителю области Юлии Светличной с просьбой организовать такую поездку - чтобы лично пообщаться с украинскими бойцами на линии соприкосновения и поддержать их. Инициативу Малицкого поддержали представители Харьковской областной организации борцов антифашистского сопротивления (бывших политических узников фашистских концлагерей) и Харьковского областного комитета ветеранов военной службы Украины - участников Холодной войны.

«Глава ХОГА Юлия Светличная дала поручение соответствующим структурным подразделениям и своим заместителям - организовать встречу ветеранов с бойцами АТО. Поездка продолжалась с 25 по 28 мая, - рассказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. - Участники харьковской делегации побывали в Славянске, Артемовске, Бахмуте Донецкой области. Общались с руководством соответствующих городских советов, школьниками, учащейся молодежью. Также посетили краматорский пограничный отряд, 53-ю отдельную механизированную бригаду, 46-й батальон ВСУ. Общались с бойцами и командованием».

Алексей Максимов отметил, что главной целью поездки было поднятие морального духа украинских воинов.

«В организации мероприятия приняла активное участие Донецкая военно-гражданская администрация. Мы встретили полную поддержку и понимание», - добавил директор департамента.

Во время мероприятия также проходила съемка документальной киноленты «Война в Украине - война в Европе!» с участием нидерландского кинооператора Роя Дамса. Фильм будет рассказывать о ветеранах Второй мировой войны, ветеранах военной службы и участниках АТО, обеспечивающих непрерывную эстафету защитников Украины разных поколений.

«Проект был задуман руководителем делегации, бывшим узником фашистских концлагерей, Игорем Малицким еще в Австрии, где он познакомился с нидерландским кинооператором. Было решено снять фильм об Игоре Малицком, о его страшной судьбе. И оператор поехал с нами и в зону АТО. Важно, чтобы зрители ленты знали, что в нашей стране - не внутренний конфликт, а настоящая российско-украинская война. Наша делегация состояла из 10 человек. Мы побывали в боевых частях, подразделениях. Малицкий рассказывал о своей жизни, о том, как он побывал в 4 концлагерях, и призвал воевать за независимость и территориальную целостность Украины. Бойцы отреагировали на эти встречи очень трогательно», - рассказал и.о. главы Харьковского областного комитета ветеранов военной службы Украины - участников холодной войны Игорь Шлепотин.