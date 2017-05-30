30.05.2017 13:15

Харьковчан предупреждают о грозах и шквалистом ветре

Грозы, местами град и шквалистый ветер со скоростью 15-20 м/сек ожидается сегодня, 30 мая, во второй половине дня в Харькове.



ukr-online

Об этом сообщили в Харьковском областном гидрометцентре.

Кроме того, с 29 мая по 1 июня в лесах Харькова и Харьковской области установилась высокая пожарная опасность (4-й класс). В связи с этим к харьковчанам обращаются с просьбой быть осторожными и соблюдать меры безопасности во время пребывания в лесу и лесополосах.