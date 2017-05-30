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30.05.2017  13:15   

Харьковчан предупреждают о грозах и шквалистом ветре

Грозы, местами град и шквалистый ветер со скоростью 15-20 м/сек ожидается сегодня, 30 мая, во второй половине дня в Харькове.


ukr-online
Об этом сообщили в Харьковском областном гидрометцентре.
 
Кроме того, с 29 мая по 1 июня в лесах Харькова и Харьковской области установилась высокая пожарная опасность (4-й класс). В связи с этим к харьковчанам обращаются с просьбой быть осторожными и соблюдать меры безопасности во время пребывания в лесу и лесополосах.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гидрометцентр, гроза, шквал, харьков, ветер, предупреждение, шторм
 
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