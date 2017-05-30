30.05.2017 14:15

В городе состоялся областной слет студентов-волонтеров (ФОТО)

В мероприятии приняли участие 270 студентов, курсантов и учащихся 26 вузов и общеобразовательных учебных заведений.



kharkivoda.gov.ua

Организатором слета «Волонтер XXI века» выступил Харьковский университетский консорциум. Мероприятие прошло при поддержке главы ХОГА на базе Национальной академии Национальной гвардии Украины.

На слете отчитывались, соревновались и сотрудничали 14 волонтерских отрядов, представители консорциума молодых психологов Харьковской области, Харьковской областной станции юных туристов и сборная команда всеукраинского проекта «Школа волонтеров».

Представители большинства вузов города выступили с презентациями своих волонтерских проектов и отчитались о деятельности волонтерских групп за последний год.

Команды гражданских учебных заведений соревновались на четырнадцати локациях, где показывали навыки стрельбы в мультимедийном тире, знания по истории Украины и умение оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, состоялось несколько мастер-классов, тренингов и презентация современных образцов техники и вооружения, используемого в Национальной гвардии Украины.

Курсанты высших военных учебных заведений соревновались в боевой стрельбе, военизированной эстафете, перетягивании каната и в нормативах обращения с оружием.

По результатам соревнований победителями среди военных стала команда Национальной академии Национальной гвардии Украины, а среди студентов - команда Харьковского Национального медицинского университета «Эра милосердия». Участники получили дипломы и грамоты за лучшие результаты на учебных местах, креативность и разумную инициативу. Ведомственными наградами Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, отличиями ХОГА наградили самых активных волонтеров Харьковской области, которые сделали значительный вклад в развитие этого движения.

По завершению всех гостей ждал праздничный концерт.