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30.05.2017  14:15   

В городе состоялся областной слет студентов-волонтеров (ФОТО)

В мероприятии приняли участие 270 студентов, курсантов и учащихся 26 вузов и общеобразовательных учебных заведений.


kharkivoda.gov.ua
Организатором слета «Волонтер XXI века» выступил Харьковский университетский консорциум. Мероприятие прошло при поддержке главы ХОГА на базе Национальной академии Национальной гвардии Украины.
 
На слете отчитывались, соревновались и сотрудничали 14 волонтерских отрядов, представители консорциума молодых психологов Харьковской области, Харьковской областной станции юных туристов и сборная команда всеукраинского проекта «Школа волонтеров».
 
Представители большинства вузов города выступили с презентациями своих волонтерских проектов и отчитались о деятельности волонтерских групп за последний год.
 
Команды гражданских учебных заведений соревновались на четырнадцати локациях, где показывали навыки стрельбы в мультимедийном тире, знания по истории Украины и умение оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, состоялось несколько мастер-классов, тренингов и презентация современных образцов техники и вооружения, используемого в Национальной гвардии Украины.
 
Курсанты высших военных учебных заведений соревновались в боевой стрельбе, военизированной эстафете, перетягивании каната и в нормативах обращения с оружием.
 
По результатам соревнований победителями среди военных стала команда Национальной академии Национальной гвардии Украины, а среди студентов - команда Харьковского Национального медицинского университета «Эра милосердия». Участники получили дипломы и грамоты за лучшие результаты на учебных местах, креативность и разумную инициативу. Ведомственными наградами Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, отличиями ХОГА наградили самых активных волонтеров Харьковской области, которые сделали значительный вклад в развитие этого движения.
 
По завершению всех гостей ждал праздничный концерт.
 
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  студент, волонтер, харьков
 
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