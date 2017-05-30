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30.05.2017  18:55   

Харьков начнет строительство мусороперерабатывающего завода

Строительство мусороперерабатывающего завода на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов должно начаться в ближайшее время.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 30 мая, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Он напомнил, что Харьков – единственный город в Украине, где будет такое предприятие. Кроме того, по его словам, к 13 гектарам существующих мусорных полигонов добавится 34 га нового полигона, который образуется вокруг завода.
 
«Мы будем добывать полигонный газ, вырабатывать из него электроэнергию - примерно 2 МВт в час - и продавать ее энергорынку, зарабатывая таким образом деньги на погашение кредита от Мирового банка. Тендер на строительство выиграла польская фирма, разработку проекта и технадзор осуществляют французы. На днях должно быть подписано распоряжение Кабмина об утверждении титула строительства, и мы выйдем на стройплощадку», - отметил Игорь Терехов.
 
Построить мусороперерабатывающее предприятие планируется за два года.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мусор, тбо, строительство, харьков, завод, переработка
 
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