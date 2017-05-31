31.05.2017 12:16

Детям участников АТО и переселенцев подарили праздник в парке Машиностроителей

Праздник в преддверии Дня защиты детей состоялся 30 мая.



// city.kharkov.ua

Участниками мероприятия стали около 100 детей от 3-х лет и старше – дети переселенцев из модульного городка и дети участников АТО.



Ребята попробовали свои силы в веревочном парке, покатались на аттракционах, нарисовали на асфальте цветными мелками рисунки на тему «Мир на планете Земля». После этого детей угостили полевой кашей и сладкими подарками.



«Своим активным участием дети создали особое настроение. Мероприятие получилось ярким и веселым, ведь день, проведенный с родителями в парке, на природе, учит детей любить окружающий мир, делать его лучше», - отметили организаторы праздника.



Мероприятие прошло в рамках социальных проектов «Мечты детей о мире» и «АТО - вахта памяти». Организатор праздника - Администрация Слободского района при активной поддержке Общественной организации «Сила женщин».