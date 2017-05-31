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31.05.2017  13:03   

В Харькове прошел фестиваль детского творчества

Гала-концерт II открытого фестиваля детского творчества «Украина. Харьков. Мы», посвященного Дню защиты детей, состоялся 30 мая в КЗ «Украина».


// city.kharkov.ua

Фестиваль детского творчества «Украина. Харьков. Мы» проводится в Шевченковском районе по инициативе Ассоциации детских организаций ученического самоуправления «Лидер ХХІ» для популяризации работы ученического самоуправления, выявления и развития творческих способностей детей.

В марте - апреле в фестивале приняли участие более 450 одаренных учащихся учебных учреждений района. На гала-концерте выступили школьники, творческие коллективы, воспитанники Центра детского и юношеского творчества №1 и школ эстетического профиля Шевченковского района.

С наступающим Днем защиты детей талантливых школьников поздравил председатель районной администрации Владимир Котковский. Также поздравление передали детям от народного депутата Украины Валерия Писаренко.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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