31.05.2017 13:03

В Харькове прошел фестиваль детского творчества

Гала-концерт II открытого фестиваля детского творчества «Украина. Харьков. Мы», посвященного Дню защиты детей, состоялся 30 мая в КЗ «Украина».



// city.kharkov.ua

Фестиваль детского творчества «Украина. Харьков. Мы» проводится в Шевченковском районе по инициативе Ассоциации детских организаций ученического самоуправления «Лидер ХХІ» для популяризации работы ученического самоуправления, выявления и развития творческих способностей детей.



В марте - апреле в фестивале приняли участие более 450 одаренных учащихся учебных учреждений района. На гала-концерте выступили школьники, творческие коллективы, воспитанники Центра детского и юношеского творчества №1 и школ эстетического профиля Шевченковского района.



С наступающим Днем защиты детей талантливых школьников поздравил председатель районной администрации Владимир Котковский. Также поздравление передали детям от народного депутата Украины Валерия Писаренко.