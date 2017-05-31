31.05.2017 14:18

В Харькове заработали 190 пришкольных лагерей

В них оздоравливаются около 30 тысяч школьников, из которых почти 20% это дети льготных категорий и для них такой отдых бесплатный. На это из городского бюджета было выделено почти полмиллиона гривен. В целом же стоимость путевки в лагерь доступна для родителей, платят только за питание.



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Каждый день в летнем пришкольном оздоровительном лагере, что в харьковской гимназии №55, начинается с торжественной линейки. Сегодняшняя тема дня отдыха «Спорт и здоровье». Поэтому дети уже в предвкушении захватывающих спортивных соревнований и игр.

«Мы всегда развлекаемся в свободное время, играем в мяч, бадминтон, баскетбол, рисуем», - рассказывает ученик гимназии №55 Владислав Шаровка.

«Валяться на диване и смотреть телевизор весь день, это не хочется, лучше погулять на свежем воздухе с друзьями», - говорит ученица гимназии Марта Семенченко.

И так все дети хотят веселого отдыха. Вот и Миша очень просился побывать в пришкольном лагере и родители с бабушкой теперь не нарадуются.

«У него было такое желание. Отправили в лагерь, и все довольны, родители довольны, я довольна. Главное, чтобы было детям хорошо», - сообщает бабушка школьника Ольга Мерзликина.

В общем, лагерь посещают 325 учеников гимназии. Для них здесь подготовили множество разнообразных мероприятий. И кроме игр, соревнований и походов в городские парки, еще посещение театров, музеев и экскурсии.

«Мы сегодня поедем на шоколадную фабрику. Я думаю, это будет очень интересно. Мы там пробудем 3,5 часа. Нам сказали, мы будем смотреть, как там все готовится, а потом сами приготовим», - делится ученик гимназии №55 Никита Потелещенко.

Впрочем, полакомиться сладостями это потом, а сначала завтрак. Ведь кроме развлечений в лагере предусмотрено и питание.

«20 гривен в сутки стоит питания. Есть дети, которые на бесплатной основе - это льготники, их у нас 11 им оплачивает путевки Харьковский городской совет, за счет средств городского бюджета», - информирует директор гимназии №55 Ирина Дементьева.

Алла Каверина в школьных столовых повар с 30-летним стажем. Поэтому как никто знает, как разнообразить меню, чтобы дети остались довольны.

«Нормально, детям достаточно, не голодные. И курочку даем, и рыбу, и творог, продукты свежие каждый день», - рассказывает заведующая производством гимназии №55 Алла Каверина.

Вот и сегодня, говорят дети, вкусненькое блюда.

«Гречка, котлета, салат и булочка с чаем. Очень вкусная еда», - говорит ученик гимназии №55 Владислав Олейник.

И так отдыхать харьковские школьники в пришкольных лагерях будут до 16 июня. Так что впереди у них еще много интересного.