31.05.2017 17:28

Ветеранская организация Московского района отметила 30-летие

Мероприятие по случаю 30-летия ветеранской организации Московского района прошло 30 мая в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.



// city.kharkov.ua

Ветеранов поздравил председатель Администрации Московского района Олег Товкун.

«Всем, что мы имеем сегодня, мы обязаны ветеранам. Ваше поколение завоевало свободу и независимость страны, восстановило разрушенный Харьков. Вы активно сотрудничаете с органами местного самоуправления, делитесь своим жизненным и профессиональным опытом, показываете пример молодежи, как нужно жить, чтобы быть полезным обществу, родному городу и стране», - отметил Олег Товкун.

За активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие ветеранского движения 15 ветеранов наградили грамотами и благодарностями председателя Администрации Московского района, Харьковской городской организации ветеранов Украины и общественной организации «Организация ветеранов Украины Московского района города Харькова».



После церемонии награждения состоялся концерт. Творческие коллективы Дворца детского и юношеского творчества исполнили для ветеранов песни военных лет, их юности и молодости.