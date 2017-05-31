В саду Шевченко состоится конкурс детского рисунка на асфальте

Конкурс рисунка на асфальте «Дети рисуют права человека» состоится 1 июня в cаду Шевченко, на площадке перед концертным залом «Украина».
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: