31.05.2017 18:21

В саду Шевченко состоится конкурс детского рисунка на асфальте

Конкурс рисунка на асфальте «Дети рисуют права человека» состоится 1 июня в cаду Шевченко, на площадке перед концертным залом «Украина».



city.kharkov.ua

Конкурс посвящен Дню защиты детей. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие дети и их родители. Участникам будет предложено нарисовать цветными мелками на асфальте композицию на одно из 30 прав человека из Всеобщей декларации прав человека. Все участники получат поощрительные призы.

Время проведения акции - с 16:30 до 18:30.

Справка. Организатор мероприятия - международная организация «Молодежь за права человека» при поддержке Управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи.