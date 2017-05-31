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31.05.2017  18:21   

В саду Шевченко состоится конкурс детского рисунка на асфальте

Конкурс рисунка на асфальте «Дети рисуют права человека» состоится 1 июня в cаду Шевченко, на площадке перед концертным залом «Украина».


city.kharkov.ua
Конкурс посвящен Дню защиты детей. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие дети и их родители. Участникам будет предложено нарисовать цветными мелками на асфальте композицию на одно из 30 прав человека из Всеобщей декларации прав человека. Все участники получат поощрительные призы.
 
Время проведения акции - с 16:30 до 18:30.
 
Справка. Организатор мероприятия - международная организация «Молодежь за права человека» при поддержке Управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета и Харьковского городского центра досуга молодежи.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, сад, шевченко, харьков, дети, асфальт, рисунок
 
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