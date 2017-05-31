31.05.2017 19:18

Школьники из Харькова отправились на отдых в Одесскую область (ФОТО)

Дети три недели проведут в детском лагере «Жемчужина Черноморья» на берегу Шаболатского лимана.



kharkivoda.gov.ua

Начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко, который провожал ребят в путешествие с Южного вокзала, отметил, что председатель ХОГА Юлия Светличная уделяет особое внимание оздоровлению детей Харьковщины.

«В этом году мы планируем оздоровить более 7 тысяч детей. Дети социально незащищенных категорий бесплатно отдохнут не только в детских лагерях Харьковской области, но и в лагерях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей, - отметил Виталий Кириленко. - В этом году из областного бюджета на эти цели выделена беспрецедентная сумма - 48 миллионов гривень. Я думаю, что дети получат удовольствие и с положительными эмоциями и впечатлениями начнут новый учебный год».

31 мая на отдых отправились 350 детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке со стороны государства. Среди них: талантливые и творчески одаренные дети, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, находящиеся на диспансерном учете, дети с инвалидностью, дети участников АТО, внутренне перемещенных лиц, дети погибших участников АТО, дети из семей, пострадавших во время чрезвычайной ситуации в Балаклейском районе.

Ежедневно дети будут проходить оздоровительные процедуры, получать 5-разовое питание. Их ждет интересная и насыщенная программа, в частности - различные спортивные развлечения, экскурсии в Одессу, в Белгород-Днестровскую крепость, поездки по лиману на теплоходе, купание на песчаной косе Черного моря.

Всего за период летних каникул в лагере «Жемчужина Черноморья» оздоровятся тысяча детей.

Кроме того, в последние дни учебного года 520 детей области выехали на первую смену в детское учреждение санаторного типа в город Скадовск Херсонской области. Ко Дню защиты детей еще 860 ребят будут отправлены в лагеря на побережье Черного моря в пгт Сергеевка Одесской области. Всего за летний период в Херсонской и Одесской областях отдохнут четыре тысячи детей.

Более 80 тысяч школьников начали свои каникулы в 702 пришкольных и тематических лагерях области. Всего на территории региона будут работать 744 летних лагеря, в которых будут находиться около 100 тысяч юных харьковчан.

За счет средств государственного бюджета уже направлены 414 детей льготных категорий во всеукраинские центры «Артек» и «Молодая гвардия».

ФОТО:ХОГА