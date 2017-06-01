01.06.2017 12:59

Минздрав установил минимальный проходной балл ВНО на медицинские специальности

Минимельный проходной балл установлен, чтобы повысить «качество» медицинского студента.



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Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки Украины определили минимальный проходной балл на медицинские специальности на уровне не ниже 150 баллов по каждому сертификата ВНО. Соответствующие изменения будут внесены в Условий приема в высшие учебные заведения в 2017 году.



Установление проходного балла распространяется на специальности «Стоматология», «Медицина», «Фармация, промышленная фармация» и «Педиатрия» отрасли знаний «Здравоохранение».

Это нововведение будет касаться всех абитуриентов, независимо от формы обучения (за средства государственного бюджета или за средства физических или юридических лиц) и подчинения вузов. Мы вводим адекватный механизм положительного отбора на медицинские специальности

В Минхдраве отметили, что несмотря на большой конкурс при поступлении в медицинские ВУЗы (10-30 человек на место в зависимости от специальности и вуза), уровень их абитуриентов часто уступает другим специальностям.

Например, во время вступительной кампании 2015 года в ЛНМУ им. Данила Галицкого на специальность «лечебное дело» зачисляли абитуриентов, которые сдали ВНО по профильным предметам на 140-160 баллов. По сравнению, на экономический факультет КНУ им. Т.Шевченко, где конкурс составляет в среднем 30 человек на место, в 2015-м зачисляли абитуриентов с проходным баллом от 180 по профильным предметам.



Проходной балл на уровне не ниже, чем 150 баллов обосновывается исследованию, проведенному коллективом Института высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины, БФ ТИМО и специалистами ведущих вузов Украины в области образовательных измерений. Суть исследования заключалась в установленные соотношения баллов сертификата ВНО абитуриентов и успешностью их обучения на первом курсе вуза.