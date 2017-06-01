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01.06.2017  13:45   

Юлия Светличная поздравила участников творческого фестиваля «Весенние колокольчики» с Днем защиты детей

Заключительный этап двадцатого, юбилейного, областного творческого мероприятия прошел 1 июня в ХНАТОБе при поддержке председателя ХОГА.


kharkivoda.gov.ua
На гала-концерте «Молодые таланты Харьковщины», который прошел в ХНАТОБе им. Н.В. Лысенко в рамках фестиваля, собрались дети из разных районов области. Отборочные этапы продолжались нескольких месяцев. В них приняли участие более 700 коллективов с общим количеством участников более 3500 исполнителей.
 
Для маленьких гостей праздника перед ХНАТОБом работала выставочно-развлекательная площадка. Детям предлагали поиграть в футбол, шахматы, порисовать, работал локация песочной анимации и тому подобное. На небольшой сцене проходили выступления коллективов из Харькова и районов области, работала выставка украинских сувениров.
 
Гала-концерт начался с видеообращения председателя ХОГА Юлии Светличной.
 
«Я рада приветствовать с Днем защиты детей именно вас, талантливых и одаренных, энергичных и успешных. - обратилась к ребятам Юлия Светличная. - Участники сегодняшнего праздничного фестиваля - настоящая гордость Харьковщины. И это замечательно, что всех вас в этот день объединили юбилейные «Весенние колокольчики». Наша область богата талантами. И я уверена, что такие дети, как те, кто присутствует в этом зале, должны получать поддержку от государства и от руководства области».
 
Юлия Светличная также отметила, что 300 лучших участников отборочных этапов фестиваля получат путевки в летние оздоровительные лагеря Украины.
 
«Я искренне поздравляю вас с этим и желаю провести летние каникулы интересно, ярко и насыщенно. Все вы очень талантливы! Верьте в себя! Не останавливайтесь на пути к мечте! Желаю вам успехов и новых достижений!», - сказала Юлия Светличная.
 
Также детям вручили дипломы и статуэтки. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения участников фестиваля красоты и таланта «Мини-Мисс-Харьковщина».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, фестиваль, харьков, весенние колокольчики
 
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