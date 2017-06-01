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01.06.2017  15:16   

Дети льготных категорий посетили харьковский дельфинарий

Дети из семей льготных категорий сегодня, 1 июня, бесплатно посетили дельфинарий «Немо» в рамках празднования Дня защиты детей.


city.kharkov.ua
Водное шоу посмотрели около 600 детей и их родителей.
 
Как отметила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, общегородское мероприятие в День защиты детей уже стало традиционным.
 
«Мы пригласили на праздник детей из многодетных семей и семей переселенцев, детей с инвалидностью. И здесь только часть того большого праздника, который проходит сегодня в Харькове. Очень хочется, чтобы День защиты детей длился круглый год, ведь дети - это будущее нашей страны, и мы, городская власть, делаем для них все, что в наших силах», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.
 
После представления все дети получили бесплатное мороженое.
 
Напомним, сегодня в Харькове праздник по случаю Дня защиты детей проходит в парке им. Горького, в саду им. Шевченко, а вечером масштабная акция «Дети Харькова - за мир!» состоится на пл. Свободы (начало - в 19:00). 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, представление, дельфинарий, харьков
 
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