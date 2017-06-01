01.06.2017 15:16

Дети льготных категорий посетили харьковский дельфинарий

Дети из семей льготных категорий сегодня, 1 июня, бесплатно посетили дельфинарий «Немо» в рамках празднования Дня защиты детей.



city.kharkov.ua

Водное шоу посмотрели около 600 детей и их родителей.

Как отметила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, общегородское мероприятие в День защиты детей уже стало традиционным.

«Мы пригласили на праздник детей из многодетных семей и семей переселенцев, детей с инвалидностью. И здесь только часть того большого праздника, который проходит сегодня в Харькове. Очень хочется, чтобы День защиты детей длился круглый год, ведь дети - это будущее нашей страны, и мы, городская власть, делаем для них все, что в наших силах», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

После представления все дети получили бесплатное мороженое.

Напомним, сегодня в Харькове праздник по случаю Дня защиты детей проходит в парке им. Горького, в саду им. Шевченко, а вечером масштабная акция «Дети Харькова - за мир!» состоится на пл. Свободы (начало - в 19:00).