01.06.2017 16:58

Воспитанников детского дома «Семья» поздравили с Днем защиты детей (ФОТО)

Праздник ко Дню защиты детей прошел сегодня, 1 июня, в детском доме «Семья».



// city.kharkov.ua

Воспитанников детского дома поздравили первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и директор Департамента образования Ольга Деменко.



В детском доме «Семья» сейчас воспитывается 41 ребенок. Вместе со своими преподавателями они подготовили концерт «Дети. Цветы. Любовь». Дети читали стихи, танцевали, пели. Выпускники вместе с группой детей чуть помладше станцевали вальс.

Игорь Терехов вручил детям подарки и сказал: «Я испытываю очень трогательные чувства. Очень праздничная, хорошая атмосфера, дети так хорошо выступили. Но при этом немного грустно, потому что выпускники уходят из своего дома. То, как сложится их жизнь, зависит от того, кого они встретят на своем пути, и от того, как мы будем их поддерживать. Наш долг – помогать им и сделать все возможное, чтобы их жизнь сложилась, чтобы они были счастливы, успешны и создали свои семьи».

Первый вице-мэр поблагодарил педагогов, которые занимаются с воспитанниками детского дома, за их вклад в каждого ребенка, за то, что они растят талантливых и умных детей. При этом он отметил, что со своей стороны городская власть старается создавать хорошие условия для развития детей и хорошего их досуга.



Отметим, этим летом на отдых и оздоровление в Италию поедет 31 воспитанник детского дома «Семья». Благодаря меценатам 24 ребенка будут жить там 2,5 месяца с середины июня, а старшеклассники, которые сейчас готовятся к поступлению в вузы, будут гостить в Италии весь август. Кроме того, 11 детей поедут на оздоровление в лагерь «Ромашка». Пока дети будут отдыхать, в детском доме сделают ремонт. За средства городского бюджета там отремонтируют фасад со стороны бассейна, цоколь, детские площадки, а также выполнят капитальный ремонт в одной группе.

Справка. Детский дом «Семья» основан в 1973 году. В нем воспитывается около 40 детей. Воспитанники получают образование в специализированной школе №77. В детском доме работает 12-метровый бассейн, два спортивных зала, оборудованные современными тренажерами. Во дворе установлены современные игровые детские площадки и песочницы.