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01.06.2017  17:17   

В областном медколледже решили утеплиться

После того, как была проведена реорганизация Харьковского областного медицинского колледжа, началось и обновление заведения. Прежде всего, в колледже решили утеплиться, ведь последний капитальный ремонт проводился почти 50 лет назад.


Likar.info
Рабочие при деле с самого утра и так уже четвертую неделю подряд. Устанавливают новые металлопластиковые окна в учебных корпусах областного медицинского колледжа. Ведь здания не знали ни одного капитального ремонта со времен их постройки, поэтому и окна, никогда не менялись. После того, как на сессии Харьковского областного совета, было решено объединить два медколледжа  в один областной, произошла не только реорганизация, но и обновление заведения.
 
«Вскрылось очень много таких больных мест, на которые долго никто не обращал внимание и в конце концов, спасибо руководству областного совета Сергею Ивановичу Чернову и Владимиру Ивановичу Скоробагачу, который занимается вопросами медицины, было обращено внимание на наш уже общий колледж, областной. На сессии были выделены деньги», - рассказывает директор Харьковского областного медицинского колледжа Эдуард Хомченко.
 
В первую очередь решили заменить все окна. Ведь этой зимой было холодно, говорят, как никогда.
 
«В этом году было холодно, везде задувало, окна рассохлись, их покрутило и всякое такое. По мере возможности мы как-то меняли, но все осилить мы не могли. А сейчас, я надеюсь, будет тепло этой зимой», - говорит заместитель директора по административно-хозяйственной части Харьковского областного медицинского колледжа Александр Грабарев.
 
Заменить необходимо более 180 окон. В одном корпусе около ста уже заменены, а в другом работы продолжаются. Параллельно разрабатывают документацию по реконструкции системы отопления.
 
«Трубы засорились, теплоноситель не поступал, и соответственно батареи были холодные. Сейчас мы делаем проект и я надеюсь, что депутаты нам выделят еще деньги для того, чтобы реорганизовать отопление. В первую очередь мы делаем все, чтобы дети могли комфортно учиться, чтобы температурный режим соответствовал нормам», - сообщает директор Харьковского областного медицинского колледжа Эдуард Хомченко.
 
А впереди еще не менее грандиозные планы работ в условиях предоставления финансирования на их проведение - это ремонт кровли в корпусах и утепление фасадов.
Тэги:  медколледж, утепление, харьков
 
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