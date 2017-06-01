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01.06.2017  17:46   

ЕБРР поможет Харькову с покупкой троллейбусов

Городская власть Харькова и Европейский банк реконструкции и развития подпишут договор о выделении 10 млн евро на закупку новых троллейбусов.


gortransport.kharkov
Об этом сегодня, 1 июня, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
«13 июня в Харьков приезжает первый заместитель президента ЕБРР, и будет подписан договор о выделении кредита на 10 млн евро на закупку подвижного состава», - отметил Игорь Терехов.
 
На эти средства планируется закупить около 70 новых троллейбусов. В Департаменте инфраструктуры сообщили, что точное количество единиц подвижного состава станет известно после проведения соответствующего тендера.
 
Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отметил, что на сегодняшний день значительная часть подвижного состава городского электротранспорта отработала свой срок эксплуатации. Около 30% троллейбусов и 95% трамваев требуют капитального ремонта. По его словам, в этом году за счет городского бюджета планируется капитально отремонтировать около 40 трамваев. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кредит, троллейбус, ебрр, харьков, банк
 
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