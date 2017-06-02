В муниципальном культурном центре пройдет праздник для детей

Праздничная акция «Мир в руках детей» для детей льготного контингента пройдет сегодня, 2 июня, в Харьковском муниципальном культурном центре.
Мероприятие посвящено Международному дню защиты детей.
В программе праздника - театрализованная встреча детей, боди-арт, анимация, интерактивное шоу с участием зрителей и конкурс рисунка на асфальте около здания центра. Всех юных художников-участников конкурса с началом летних каникул поздравят сказочные герои спектакля «Ярмарка чудес», а победителей конкурса ждет мороженое.
Начало праздника – в 15:00.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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