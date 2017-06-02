02.06.2017 12:14

В муниципальном культурном центре пройдет праздник для детей

Праздничная акция «Мир в руках детей» для детей льготного контингента пройдет сегодня, 2 июня, в Харьковском муниципальном культурном центре.



// city.kharkov.ua

Мероприятие посвящено Международному дню защиты детей.



В программе праздника - театрализованная встреча детей, боди-арт, анимация, интерактивное шоу с участием зрителей и конкурс рисунка на асфальте около здания центра. Всех юных художников-участников конкурса с началом летних каникул поздравят сказочные герои спектакля «Ярмарка чудес», а победителей конкурса ждет мороженое.



Начало праздника – в 15:00.