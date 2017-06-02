02.06.2017 16:56

В Харьковской области продолжается реализация проекта «Азбука экспортера»

Он призван повысить уровень осведомленности представителей малого и среднего бизнеса Слобожанщины о возможностях выхода их продукции на внешние рынки.



kharkivoda.gov.ua

В рамках этого образовательного проекта 8 июня в 16:00 в главном корпусе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (пр. Науки, 9а, ауд. А4) состоится бесплатный семинар «Поиск деловых партнеров». Программа мероприятия доступна здесь . Регистрация участников будет проходить с 15:30 до 16:00 на основании заполненной электронной заявки

В мероприятии примут участие специалисты ННЦ «Институт метрологии», работники ГП «Харьковстандартметрология», сотрудники Харьковской таможни ГФС, эксперты-практики, которые успешно реализовали собственную стратегию развития экспортно ориентированного бизнеса.

Во время семинара представители деловых кругов региона, активная молодежь, а также экспортеры-новички получат информацию относительно:

- процедур оценки соответствия и сертификации продукции в соответствии с украинским и европейским законодательством;

- алгоритма действий предпринимателей Харьковщины по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности продукции во время ее транспортировки через таможенную границу Украины для участия в выставочных, ярмарочных мероприятиях;

- практических кейсов от субъектов хозяйствования региона относительно успешного выхода собственной продукции на внешние рынки сбыта;

- советов относительно поиска деловых партнеров и ведения бизнеса с зарубежными партнерами.

Проект «Азбука экспортера» реализует Департамент по повышению конкурентоспособности региона Харьковской областной государственной администрации. Партнеры проекта: Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области, Харьковская торгово-промышленная палата, Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы, Харьковская таможня ГФС, Национальный научный центр «Институт метрологии», Главное управление статистики в Харьковской области, Государственное предприятие «Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации».