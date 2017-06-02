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02.06.2017  17:38   

175 школьников Харьковщины отправятся на отдых в Одесскую область

Бесплатные путевки получили, в том числе, дети из тех населенных пунктов Балаклейского района, которые пострадали в результате взрывов на 65-м арсенале.


kharkivoda.gov.ua
Дети отправятся на отдых к черноморскому побережью 2 и 3 июня.
 
«По поручению председателя ХОГА Юлии Светличной в санаторные учреждения Одесской области направлены 175 детей школьного возраста. Это детки из Харьковской области, в том числе, из семей, пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Балаклейском районе, дети из многодетных семей, из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, родители которых несут службу в зоне АТО. 100 школьников отдохнут в оздоровительном учреждении ООО «Жемчужина Черноморья», еще 75 - в учреждении санаторного типа «Патрия», - сообщила заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Лариса Козлова.
 
Для детей будут проводить познавательные экскурсии, спортивные соревнования, викторины, развивающие игры, работать тематические кружки. Отдыхать школьники будут в течение 21 дня.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  оздоровление, дети, путевки, харьков
 
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