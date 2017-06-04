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04.06.2017  15:55   

В Харькове стартовал проект «Я смогу!»

5-й сезон социального спортивного проекта «Я смогу!» стартовал сегодня, 3 июня, в Харькове.


Сайт горсовета

На церемонию открытия собралось около 700 человек, которые зарегистрировались на участие в проекте. Участники сезона ознакомились с графиком тренировок, получили дополнительную информацию о мероприятиях, которые будут проходить в рамках проекта, приняли участие в мастер-классе. Также на церемонии открытия 5-го сезона прошло награждение участников категории «Скалолазание» и партнеров 4-го сезона проекта.

Отметим, в этом году борьба в проекте «Я смогу!» будет идти в четырех категориях: «Похудение», «CrossFit», «Танцы» («Танцы на пилоне», «Бальные танцы», «Современные танцы») и «Скалолазание». Помогать участникам в достижении поставленных целей будут опытные тренеры и инструкторы. Сезон будет проходить в течение трех месяцев (июнь, июль, август). В сентябре в рамках спортивной ярмарки «Харьков – спортивная столица» состоится финал категории «Похудение», а также награждение победителей остальных категорий.

Напомним, что социальный спортивный проект «Я смогу!» проходит в Харькове с 2014 года.

Источник:   Сайт Харьковского горсовета
 Тэги:  горсовет, я смогу, харьков
 
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