06.06.2017 18:21

Лучшим журналистам Харьковщины вручили награды ХОГА (ФОТО)

Награды сотрудникам районных СМИ передала начальник Управления массовых коммуникаций ХОГА Виктория Аннопольская.



kharkivoda.gov.ua

Торжественное мероприятие состоялось 6 июня в галерее «Бузок» во время открытия фотовыставки, приуроченной ко Дню журналиста.

Поздравляя представителей СМИ с профессиональным праздником, Виктория Аннопольская пожелала им творческих успехов, больше положительных информационных поводов и способности всегда сохранять объективность.

«Каждый из нас должен, в первую очередь, осознавать ответственность за ту информацию, которую мы даем людям, особенно в то непростое время, которое переживает Украина, - подчеркнула руководитель Управления массовых коммуникаций. - Желаю всем нам вдохновения и признания читателей и зрителей».

Главный редактор газеты «Вестник Чугуевщины» Оксана Коваленко, обращаясь к коллегам, пожелала им, чтобы в ближайшее время главной новостью для СМИ стало сообщение о мире на украинской земле.

«Я уверена, на Харьковщине - лучшие журналисты, так же как и наша область, которая благодаря деятельности активного руководителя Юлии Светличной является лучшей среди регионов Украины», - отметила Оксана Коваленко.

Почетные грамоты областной администрации по случаю профессионального праздника получили:

- директор КП «Редакция газеты «Вести Балаклейщины» Александр Шевченко;

- директор ООО «Редакция Боровской районной газеты «Трудовая слава» Татьяна Северин;

- директор КП «Телерадиокомпания «Ориана» (г. Балаклея) Юрий Лысенко;

- главный редактор ТРК «Слобожанка» (г. Чугуев) Оксана Емченко.

Благодарности областной администрации получили:

- редактор коммунальной организации «Редакция Сахновщинской районной газеты «Колос» Александр Роденко;

- главный редактор газеты «Вестник Чугуевщины» Оксана Коваленко;

- главный редактор ООО «Телерадиокомпания «Надежда» (г. Первомайский) Елена Минченко;

- редактор отдела связей с общественностью редакции газеты «Коломакский край» Любовь Журавель.

Напомним, по случаю Дня журналиста в галерее «Бузок» открылась выставка работ известного фотографа Владимира Оглоблина, посвященная красотам Харьковской области.

Ознакомиться с экспозицией можно с 6 по 18 июня с 11:00 до 19:00. Вход в галерею - свободный.