06.06.2017 18:21
Лучшим журналистам Харьковщины вручили награды ХОГА (ФОТО)
Награды сотрудникам районных СМИ передала начальник Управления массовых коммуникаций ХОГА Виктория Аннопольская.
kharkivoda.gov.ua
Торжественное мероприятие состоялось 6 июня в галерее «Бузок» во время открытия фотовыставки, приуроченной ко Дню журналиста.
Поздравляя представителей СМИ с профессиональным праздником, Виктория Аннопольская пожелала им творческих успехов, больше положительных информационных поводов и способности всегда сохранять объективность.
«Каждый из нас должен, в первую очередь, осознавать ответственность за ту информацию, которую мы даем людям, особенно в то непростое время, которое переживает Украина, - подчеркнула руководитель Управления массовых коммуникаций. - Желаю всем нам вдохновения и признания читателей и зрителей».
Главный редактор газеты «Вестник Чугуевщины» Оксана Коваленко, обращаясь к коллегам, пожелала им, чтобы в ближайшее время главной новостью для СМИ стало сообщение о мире на украинской земле.
«Я уверена, на Харьковщине - лучшие журналисты, так же как и наша область, которая благодаря деятельности активного руководителя Юлии Светличной является лучшей среди регионов Украины», - отметила Оксана Коваленко.
Почетные грамоты областной администрации по случаю профессионального праздника получили:
- директор КП «Редакция газеты «Вести Балаклейщины» Александр Шевченко;
- директор ООО «Редакция Боровской районной газеты «Трудовая слава» Татьяна Северин;
- директор КП «Телерадиокомпания «Ориана» (г. Балаклея) Юрий Лысенко;
- главный редактор ТРК «Слобожанка» (г. Чугуев) Оксана Емченко.
Благодарности областной администрации получили:
- редактор коммунальной организации «Редакция Сахновщинской районной газеты «Колос» Александр Роденко;
- главный редактор газеты «Вестник Чугуевщины» Оксана Коваленко;
- главный редактор ООО «Телерадиокомпания «Надежда» (г. Первомайский) Елена Минченко;
- редактор отдела связей с общественностью редакции газеты «Коломакский край» Любовь Журавель.
Напомним, по случаю Дня журналиста в галерее «Бузок» открылась выставка работ известного фотографа Владимира Оглоблина, посвященная красотам Харьковской области.
Ознакомиться с экспозицией можно с 6 по 18 июня с 11:00 до 19:00. Вход в галерею - свободный.