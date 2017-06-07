07.06.2017 17:16

На Харьковщине откроют 42 пляжа

Такое количество мест отдыха на воде обследовали специалисты ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины».



sibkray

Так, по данным лабораторного центра, в городе Харьков пока обследовано 6 зон отдыха на воде. Это Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк, Безлюдовский водоем, гидропарк «Октябрьский», Основянское озеро и Петренковский водоем. Результаты исследований по бактериологическим, паразитарным и санитарно-химическим показателям, кроме Безлюдовского водохранилища, отвечают нормативным.

«По данным нашего центра, планируется функционирование в городах и районах Харьковской области 42 пляжей. Они были обследованы лабораторно. Не соответствовали нормативным требованиям по бактериологическим показателям места отдыха в Чугуевском районе», - отметила директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Любовь Махота.

Также, по ее словам, по санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям пляжи в Лозовском районе (3 пляжа Бритайского водохранилища), а также пляжи города Барвенково.

Любовь Махота подчеркнула, что медики не рекомендуют купаться в пресных водоемах во время жары, ведь это идеальная среда, где размножаются патогенные микроорганизмы. Она также дала советы, как найти места, не пригодные для отдыха на воде.

«Никогда не купайтесь в водоеме, если видите на берегу табличку «Купаться запрещено». Не стоит выбирать для отдыха водоем, на берегу которого размещены фермы, заводы или другие промышленные объекты, - предупредила Любовь Махота. - Надо избегать переполненных пляжей и если заметили на берегу реки выпас крупного рогатого скота или большое скопление водоплавающей птицы. Также не следует купаться, если вода цветет, имеет неприятный запах, не чистая на вид. Водой из рек и озер не следует мыть овощи и фрукты, ее нельзя пить. Не следует купаться в пресных водоемах, если на теле есть раны и царапины».

В свою очередь, начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский отметил, что ни один из пляжей города Харьков еще не имеет паспорта, который необходим для работы в новом сезоне.

«В Харькове на завершающей стадии оформления - паспорта пляжей Журавлевского гидропарка, Безлюдовского водохранилища, другие к нам за подписанием паспортов не обратились», - сказал Сергей Колосовский.

По его информации, на данный момент в Харькове выставлено 11 постов, где будут дежурить спасатели.

По статистике Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 2017 году на водных объектах области погиб 21 человек. Это на 10 случаев меньше аналогичного показателя прошлого года. Всего в 2016 году погибли 86 человек, в том числе 6 детей. Все случаи гибели произошли в несанкционированных местах отдыха. Основная причина гибели взрослых людей - злоупотребление алкоголем.