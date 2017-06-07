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07.06.2017  18:53   

Молодежные советы подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Молодежные советы восьми городов Украины сегодня, 7 июня, подписали меморандум о сотрудничестве.


city.kharkov.ua
Подписание прошло в рамках Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которая проходит в Харькове.
 
Участники Молодежного заседания заявили о создании платформы обмена опытом, знаниями, делегациями в сфере культуры. Под документом подписались представители Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, Луцка и Ужгорода.
 
Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, подписание меморандума стало знаковым событием для развития молодежного движения в стране.
 
«Впервые в истории Молодежные советы восьми городов объединились для того, чтобы совместными усилиями создать мост дружбы и сотрудничества с целью активизации молодежной политики, обмена опытом во взаимодействии молодежи с органами власти, для поддержки молодых людей с активной гражданской позицией. Современная, грамотная, образованная, активная молодежь - это основа будущего демократической Европы. Город Харьков как молодежная и образовательная столица Украины играет в этом общеевропейском процессе ведущую роль. Поэтому не удивительно, что именно в нашем городе возникла и была реализована идея создания общей платформы для объединения молодежных советов», - сказал Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  меморандум, молодежь, сотрудничество, харьков, совет
 
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