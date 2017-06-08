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08.06.2017  15:45   

Колумбарий для животных откроется в конце лета

Колумбарий для домашних животных планируют открыть в конце лета на территории КП «Центр обращения с животными» в Харькове.


stroyobzor.ua
Об этом сегодня, 8 июня, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
 
По его словам, на сегодняшний день уже построены административное здание, складские помещения, навесы, ниши для урн, установлено ограждение, обустроены пешеходные дорожки  и технологическая площадка. В ближайшее время строители приступят к озеленению территории, установят систему автополива, а также там будут высажены кусты и деревья.
 
По словам Романа Нехорошкова, колумбарий будет рассчитан примерно на 1700 ячеек.
 
Справка. Колумбарий - хранилище урн с прахом после кремации.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  животные, колумбарий, харьков
 
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