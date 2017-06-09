Грозы, град и шквал: в Харькове резко ухудшится погода

Сегодня, 9 июня, на Харьковщине ожидаются ливни в грозой, градом и шквалистым ветром.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях - грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера от удара грозы в области произошло три пожара.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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