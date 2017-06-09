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09.06.2017  11:42   

Грозы, град и шквал: в Харькове резко ухудшится погода

Сегодня, 9 июня, на Харьковщине ожидаются ливни в грозой, градом и шквалистым ветром.


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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях - грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера от удара грозы в области произошло три пожара.

Тэги:  непогода, харьков
 
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