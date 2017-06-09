09.06.2017 14:02

Харьковчан призывают обходить стихийные рынки стороной

Качество продуктов на стихийных рынках не проверяют, в отличие от супермаркетов и рынков, где проводят лабораторные исследования.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил главный специалист отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в Харькове Вадим Шарапов.

По словам Шарапова, не следует покупать пирожные с кремом, а фрукты и овощи обязательно нужно перед употреблением тщательно мыть, потому что в грунте могут быть споры ботулизма - тяжелого токсикоинфекционного заболевания.

«Покупать продукты можно только в торговой сети. Люди имеют право проверить документы, подтверждающие качество продуктов. Хранить продукты нужно только так, как указано на упаковке, а летом - обязательно в холодильнике», - отметил Вадим Шарапов.

Он напомнил, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями за четыре месяца 2017 года в сравнении с таким же периодом 2016 года возрос на 12,2%. Уровень заболеваемости кишечными инфекциями среди детей в 2,5-3 раза выше, чем у взрослых. Более половины зарегистрированных случаев заболевания приходится на детей до двух лет. Поэтому родителям нужно строго соблюдать правила личной гигиены, следить за качеством продуктов и приготовленной пищи, перед тем, как дать ребенку фрукты, их нужно обдать кипятком, и сразу же обращаться в больницу, если появились симптомы болезни.

Также не следует покупать квас из бочек и молоко за пределами рынков. Разрешения на торговлю этими продуктами городской совет не давал.