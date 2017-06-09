Журавлевский гидропарк получил официальное разрешение на открытие купального сезона

Арендаторы Журавлевского гидропарка - ООО «Контакт Плюс» - получили санитарный паспорт.
Об этом сообщил главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Вадим Шарапов.
По его словам, пляжный сезон в Журавлевском гидропарке уже открыт. Территория пляжа очищена от мусора и благоустроена, приведены в порядок малые архитектурные формы и раздевалки. Гидропарк оборудован необходимым количеством мусорных контейнеров и урн. В зоне отдыха также проведены дезинсекционные мероприятия.
Всего в Харькове шесть городских пляжей, оставшиеся пять из них на сегодняшний день устраняют последние недостатки, отмеченные инспекцией, и в них берут пробы воды. По словам Вадима Шарапова, если состояние пляжей и вода в водоемах будут соответствовать санитарным нормам, они также получат санитарные паспорта.
Напомним, на территории Харькова обустроено шесть рекреационных зон для отдыха горожан. Это пляжи, расположенные в Алексеевском лугопарке, Журавлевском и Удянском гидропарках, на берегах Основянского, Безлюдовского и Петренковского водоемов. Перед началом летнего сезона в зонах отдыха были проведены проверки по соблюдению Правил благоустройства территории. На городских водоемах установлено 8 спасательных постов, которые оснащены всем необходимым оборудованием.
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