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09.06.2017  14:19   

Журавлевский гидропарк получил официальное разрешение на открытие купального сезона

Арендаторы Журавлевского гидропарка - ООО «Контакт Плюс» - получили санитарный паспорт.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Вадим Шарапов.
 
По его словам, пляжный сезон в Журавлевском гидропарке уже открыт. Территория пляжа очищена от мусора и благоустроена, приведены в порядок малые архитектурные формы и раздевалки. Гидропарк оборудован необходимым количеством мусорных контейнеров и урн. В зоне отдыха также проведены дезинсекционные мероприятия.

Всего в Харькове шесть городских пляжей, оставшиеся пять из них на сегодняшний день устраняют последние недостатки, отмеченные инспекцией, и в них берут пробы воды. По словам Вадима Шарапова, если состояние пляжей и вода в водоемах будут соответствовать санитарным нормам, они также получат санитарные паспорта.

Напомним, на территории Харькова обустроено шесть рекреационных зон для отдыха горожан. Это пляжи, расположенные в Алексеевском лугопарке, Журавлевском и Удянском гидропарках, на берегах Основянского, Безлюдовского и Петренковского водоемов. Перед началом летнего сезона в зонах отдыха были проведены проверки по соблюдению Правил благоустройства территории. На городских водоемах установлено 8 спасательных постов, которые оснащены всем необходимым оборудованием.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  купальный сезон, журавлевский гидропарк, харьков
 
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